Боррель исключил возможность запрета на импорт российского газа из-за Венгрии

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель исключил возможность принятия решения на уровне ЕС о запрете импорта российского газа.

«Единогласное решение не может быть принято, потому что есть одна страна, Венгрия, которая заявила, что наложит вето», — сказал он в интервью радио COPE.

Исполнительный вице-президент ЕК Валдис Домбровскис ранее отметил, что Еврокомиссия не снимает с повестки дня санкции против российских угля и нефти, но по этому вопросу необходим консенсус среди стран — членов ЕС.

Канцлер Австрии Карл Нехаммер, например, заявил, что является противником введения эмбарго на поставки нефти и газа из России.