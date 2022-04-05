В ЕК рассказали подробности о подготовке пятого пакета антироссийских санкций

Пятый пакет санкций Евросоюза в отношении России может включать в себя ограничения в сфере торговли, транспорта, поставок угля. Об этом заявил исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

«Что касается пятого пакета санкций, он не только об энергетике. Это широкий пакет санкций, покрывающий различные сектора, больше персональных санкций, торговые санкции, санкции в транспортном секторе, но также санкции, касающиеся энергетики, в частности угля», — цитирует РИА Новости Домбровскиса.

По его словам, данный пакет ограничительных мер ещё не согласован.

Подчёркивается, что, чтобы принять решение по санкциям, нужно единогласное решение 27 стран — членов ЕС.

Ранее появилась информация о том, что Еврокомиссия во вторник, 5 апреля, выдвинет предложения по новым санкциям против России, в том числе запрет на импорт российского угля, а также закрытие морских и сухопутных границ для российских грузоперевозчиков.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель исключил возможность принятия решения на уровне ЕС о запрете импорта российского газа.

Исполнительный вице-президент ЕК Валдис Домбровскис ранее отметил, что Еврокомиссия не снимает с повестки дня санкции против российских угля и нефти, но по этому вопросу необходим консенсус среди стран — членов ЕС.