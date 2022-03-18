Асад заявил о беспрецедентной дискриминации России со стороны Запада

Президент Сирии Башар Асад заявил, что политика западных стран по дискриминации России беспрецедентна в мировой истории. По его словам, Запад перечеркнул все принципы международного права.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сирийское государственное агентство телерадиовещания.

«Западная дискриминация России беспрецедентна в мировой истории... Запад врёт в каждом слове в погоне за мировой властью и воровством... Запад доказал, что международное право ничего не стоит, и перечеркнул все принципы мировых соглашений», — заявил Асад.

По его словам, после распада Советского Союза мир стал похож на «дикий лес, где хозяйничают западные воры при отсутствии международного права».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что нынешняя ситуация эпохальна, идёт «битва» за то, как будет выглядеть миропорядок.

На сессии Совета ООН по правам человека он также заявил об агрессивном навязывании западными коллегами «так называемого миропорядка, основанного на правилах».

По его словам, «именно политика коллективного Запада во главе с Вашингтоном» привела к нагнетанию обстановки на Украине с 2014 года.