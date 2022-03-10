Politico: экс-канцлер ФРГ Шрёдер приехал в Москву для переговоров с Путиным по Украине

Экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер находится в Москве, где намерен провести встречу с российским президентом Владимиром Путиным в рамках усилий по урегулированию ситуации на Украине.

Об этом пишет газета Politico со ссылкой на источники.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что решение конфликта на Украине должно быть достигнуто дипломатическими методами.

9 марта Путин и Шольц в ходе обсуждения спецоперации по защите Донбасса обговорили варианты политико-дипломатических усилий, в частности итоги третьего раунда переговоров России с Украиной.

Ранее президент России заявил, что промышленные и бытовые потребители газа в Германии могут сказать спасибо экс-канцлеру ФРГ Герхарду Шрёдеру за дешёвый газ благодаря «Северному потоку».

Так он ответил на вопрос о критике в адрес бывшего канцлера ФРГ после появления информации о вхождении Шрёдера в состав совета директоров российского «Газпрома».