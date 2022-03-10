Politico: экс-канцлер ФРГ Шрёдер приехал в Москву для переговоров с Путиным по Украине

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Экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер находится в Москве, где намерен провести встречу с российским президентом Владимиром Путиным в рамках усилий по урегулированию ситуации на Украине.
Politico: экс-канцлер ФРГ Шрёдер приехал в Москву для переговоров с Путиным по Украине
  • Legion-Media

Об этом пишет газета Politico со ссылкой на источники.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что решение конфликта на Украине должно быть достигнуто дипломатическими методами.

9 марта Путин и Шольц в ходе обсуждения спецоперации по защите Донбасса обговорили варианты политико-дипломатических усилий, в частности итоги третьего раунда переговоров России с Украиной.

Ранее президент России заявил, что промышленные и бытовые потребители газа в Германии могут сказать спасибо экс-канцлеру ФРГ Герхарду Шрёдеру за дешёвый газ благодаря «Северному потоку».

Так он ответил на вопрос о критике в адрес бывшего канцлера ФРГ после появления информации о вхождении Шрёдера в состав совета директоров российского «Газпрома».

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