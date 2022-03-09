Канцлер ФРГ Шольц выразил надежду на дипломатическое урегулирование ситуации на Украине

Решение конфликта на Украине должно быть достигнуто дипломатическими методами. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

«Всем понятно, что военное решение конфликта не имеет смысла, нам нужно дипломатическое решение, и мы прикладываем согласованные усилия для этого вместе с нашими международными партнёрами», — цитирует ТАСС Шольца.

Он выразил надежду, что в ходе переговоров между российской и украинской сторонами будет найден «путь, который поможет выйти из этой ситуации».

7 марта прошёл третий раунд переговоров России и Украины.

Глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что ожидания российской стороны от переговоров с Украиной не оправдались.

Советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского и член украинской делегации Михаил Подоляк после переговоров с российской стороной заявил, что есть небольшие подвижки в улучшении логистики гуманитарных коридоров на Украине.