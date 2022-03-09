Канцлер ФРГ Шольц выразил надежду на дипломатическое урегулирование ситуации на Украине

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Решение конфликта на Украине должно быть достигнуто дипломатическими методами. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц.
Канцлер ФРГ Шольц выразил надежду на дипломатическое урегулирование ситуации на Украине
  • AP
  • © Michael Kappeler/dpa

«Всем понятно, что военное решение конфликта не имеет смысла, нам нужно дипломатическое решение, и мы прикладываем согласованные усилия для этого вместе с нашими международными партнёрами», — цитирует ТАСС Шольца.

Он выразил надежду, что в ходе переговоров между российской и украинской сторонами будет найден «путь, который поможет выйти из этой ситуации».

7 марта прошёл третий раунд переговоров России и Украины.

Глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что ожидания российской стороны от переговоров с Украиной не оправдались

Советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского и член украинской делегации Михаил Подоляк после переговоров с российской стороной заявил, что есть небольшие подвижки в улучшении логистики гуманитарных коридоров на Украине.

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