Герхард Шрёдер избран кандидатом в совет директоров «Газпрома»

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Экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер избран кандидатом в состав совета директоров компании «Газпром».
Герхард Шрёдер избран кандидатом в совет директоров «Газпрома»
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«В список кандидатов включены Андрей Акимов, Виктор Зубков, Денис Мантуров, Виталий Маркелов, Виктор Мартынов, Владимир Мау, Алексей Миллер, Александр Новак, Михаил Середа, Герхард Шрёдер и Николай Шульгинов», — говорится в сообщении компании в Telegram.

Отмечается, что избрать членов совета директоров будет предложено на собрании акционеров компании, которое пройдёт 30 июня.

Ранее «Газпром» и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) заключили договор купли-продажи природного газа.

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