Бастрыкин и певица Мирей Матье поздравили друг друга с наступающим Новым годом

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поговорил по телефону с французской певицей Мирей Матье. Они обсудили «значимость духовной составляющей в жизни человека» и творчество музыкальных исполнителей, а также поздравили друг друга с наступающим Новым годом.

«В телефонном разговоре с певицей Александр Иванович Бастрыкин обсудил значимость духовной составляющей в жизни каждого человека и творчестве музыкальных исполнителей, которой порой так не хватает молодому поколению. Он поздравил певицу и всех католиков с Рождеством Христовым, пожелав всего самого доброго и светлого», — сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Матье в ответ поблагодарила Бастрыкина за внимание к важным вопросам и поздравила его и всех сотрудников СК с наступающим Новым годом.

Мирей Матье и Александр Бастрыкин в июне 2018 года провели встречу — тогда глава СК назвал её послом мира, а также отметил усилия певицы в развитии культуры и помощи воспитанникам детских домов.