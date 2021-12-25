Бастрыкин и певица Мирей Матье поздравили друг друга с наступающим Новым годом

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поговорил по телефону с французской певицей Мирей Матье. Они обсудили «значимость духовной составляющей в жизни человека» и творчество музыкальных исполнителей, а также поздравили друг друга с наступающим Новым годом.
Бастрыкин и певица Мирей Матье поздравили друг друга с наступающим Новым годом
  • AP

«В телефонном разговоре с певицей Александр Иванович Бастрыкин обсудил значимость духовной составляющей в жизни каждого человека и творчестве музыкальных исполнителей, которой порой так не хватает молодому поколению. Он поздравил певицу и всех католиков с Рождеством Христовым, пожелав всего самого доброго и светлого», — сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Матье в ответ поблагодарила Бастрыкина за внимание к важным вопросам и поздравила его и всех сотрудников СК с наступающим Новым годом.

Мирей Матье и Александр Бастрыкин в июне 2018 года провели встречу — тогда глава СК назвал её послом мира, а также отметил усилия певицы в развитии культуры и помощи воспитанникам детских домов.

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