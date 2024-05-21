Во имя мирного урегулирования Украине придётся официально признать утраченные территории российскими, заявил журналист Дэн Перри.

«Трезвый анализ показывает, что Украине, возможно, придётся пойти на сделку с Россией.... Было бы разумным для Украины пойти на компромисс, включающий передачу... почти всей потерянной за последнее десятилетие территории», — говорится в публикации американского издания Newsweek.

По словам Перри, многие эксперты также придерживаются этого мнения, так как именно Россия диктует условия на линии фронта.

Российский президент Владимир Путин ранее заявил, что Россия имела полное право признать независимость ДНР и ЛНР в соответствии с Уставом ООН.

Также Путин заявил, что киевские власти парафировали готовившийся в марте 2022 года в Стамбуле проект договора с Москвой, но после отвода ВС России от Киева Украина выбросила его на «свалку истории».

21 февраля 2022 года президент России Владимир Путин подписал указы о признании Россией независимости ЛНР и ДНР.

30 сентября 2022 года Путин подписал договоры о вхождении четырёх новых субъектов в состав Российской Федерации: Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.