Путин: Россия имела полное право признать ДНР и ЛНР в соответствии с Уставом ООН
- AP
Об этом Путин сказал в ходе встречи с делегацией африканских стран.
Путин напомнил, что противоборствующие стороны на Украине подписывали Минские соглашения, при этом выяснилось, что Запад и киевский режим «водили Россию за нос». Президент России отметил, что после этого было публично объявлено, что западные страны и Киев не будут придерживаться мирных договорённостей, и они фактически вышли из мирного процесса.
По словам Путина, именно после этого Россия была вынуждена признать образовавшиеся на территории Украины независимые государства ЛНР и ДНР.
«Вопрос: мы имели право признать независимость этих территорий? В полном соответствии с Уставом ООН мы на это имели право», — подчеркнул президент России.
Также Путин заявил, что киевские власти парафировали готовившийся в марте 2022 года в Стамбуле проект договора с Москвой, но после отвода ВС России от Киева Украина выбросила его на «свалку истории».
21 февраля 2022 года президент России Владимир Путин подписал указы о признании Россией независимости ЛНР и ДНР.
30 сентября 2022 года Путин подписал договоры о вхождении четырёх новых субъектов в состав Российской Федерации: Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.