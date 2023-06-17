Путин: Россия имела полное право признать ДНР и ЛНР в соответствии с Уставом ООН

Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия имела полное право признать независимость ДНР и ЛНР в соответствии с Уставом ООН.

Об этом Путин сказал в ходе встречи с делегацией африканских стран.

Путин напомнил, что противоборствующие стороны на Украине подписывали Минские соглашения, при этом выяснилось, что Запад и киевский режим «водили Россию за нос». Президент России отметил, что после этого было публично объявлено, что западные страны и Киев не будут придерживаться мирных договорённостей, и они фактически вышли из мирного процесса.

По словам Путина, именно после этого Россия была вынуждена признать образовавшиеся на территории Украины независимые государства ЛНР и ДНР.

«Вопрос: мы имели право признать независимость этих территорий? В полном соответствии с Уставом ООН мы на это имели право», — подчеркнул президент России.

Также Путин заявил, что киевские власти парафировали готовившийся в марте 2022 года в Стамбуле проект договора с Москвой, но после отвода ВС России от Киева Украина выбросила его на «свалку истории».

21 февраля 2022 года президент России Владимир Путин подписал указы о признании Россией независимости ЛНР и ДНР.

30 сентября 2022 года Путин подписал договоры о вхождении четырёх новых субъектов в состав Российской Федерации: Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.