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Путин: Киев парафировал стамбульский договор, но потом выбросил его на «свалку истории»

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Киевские власти парафировали готовившийся в марте 2022 года в Стамбуле проект договора с Москвой, но после отвода ВС России от Киева Украина выбросила его на «свалку истории».
Путин: Киев парафировал стамбульский договор, но потом выбросил его на «свалку истории»
  • AP

Об этом заявил российский президент Владимир Путин в ходе встречи с лидерами и представителями ряда стран Африки.

«После того как мы, как и обещали, отвели войска от Киева, киевские власти, как обычно делают их хозяева, выбросили это всё на свалку истории», — подчеркнул он.

Путин также продемонстрировал парафированный Украиной документ.

Он добавил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине, в отличие от Киева.

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