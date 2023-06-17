Путин: Киев парафировал стамбульский договор, но потом выбросил его на «свалку истории»

Киевские власти парафировали готовившийся в марте 2022 года в Стамбуле проект договора с Москвой, но после отвода ВС России от Киева Украина выбросила его на «свалку истории».

Об этом заявил российский президент Владимир Путин в ходе встречи с лидерами и представителями ряда стран Африки.

«После того как мы, как и обещали, отвели войска от Киева, киевские власти, как обычно делают их хозяева, выбросили это всё на свалку истории», — подчеркнул он.

Путин также продемонстрировал парафированный Украиной документ.

Он добавил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине, в отличие от Киева.