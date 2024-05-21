Австралия и Новая Зеландия эвакуируют граждан из Новой Каледонии из-за беспорядков

Австралия и Новая Зеландия приступили к эвакуации своих граждан, находящихся на территории Новой Каледонии, где ранее начались беспорядки.

Об этом пишет информационное агентство Associated Press.

Премьер-министр Австралии Пенни Вонг сообщила, что получено разрешение от французских властей на отправку двух самолётов для эвакуации граждан с территории архипелага.

По информации МИД Австралии, в Новой Каледонии в настоящее время находится около 300 австралийцев. На своей странице в соцсети Пенни Вонг сообщила, что идёт работа по организации дополнительных рейсов. МИД Австралии не уточнил, будут ли этими бортами вывозиться граждане других стран.

Также об эвакуации 50 своих граждан заявило правительство Новой Зеландии.

Беспорядки в Новой Каледонии начались в мае этого года. Международный аэропорт Нумеа остаётся закрытым для коммерческих рейсов.

Ранее генеральный секретарь правительства Японии Ёсимаса Хаяси сообщил, что страна готовится к эвакуации своих граждан из Новой Каледонии, где произошли массовые беспорядки.