Власти Японии заявили о готовности к эвакуации своих граждан из Новой Каледонии

Генеральный секретарь правительства Японии Ёсимаса Хаяси сообщил, что страна готовится к эвакуации своих граждан из Новой Каледонии, где произошли массовые беспорядки.

«Планируется, что те граждане Японии, которые выразили желание срочно выехать из страны (Новой Каледонии. — RT), при содействии Австралии покинут её. В настоящее время идут последние согласования. Что касается тех, кто остаётся, мы будем действовать, исходя из их пожеланий», — цитирует РИА Новости Хаяси.

Ранее МИД России призвал французские власти воздержаться от применения насилия по отношению к протестующим в Новой Каледонии.

18 мая сообщалось, что на фоне беспорядков, организованных сторонниками независимости, во французской Новой Каледонии погибли шесть человек.