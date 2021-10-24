В Мексике задержали предполагаемого убийцу членов мормонской общины

Прокурор мексиканского штата Чиуауа Роберто Фиерро сообщил о задержании Хавьера Арвиса по кличке Хагуар, который был «приоритетной целью» следствия по делу об убийстве девяти членов мормонской общины.

«Можно подтвердить, что среди задержанных есть Франсиско Хавьер А. по прозвищу Эль-Хагуар, приоритетная цель в деле массового убийства семьи ЛеБарон в Соноре», — приводит его слова РИА Новости.

В ходе перестрелки с преступниками в муниципалитете Мадера представители Минобороны задержали четырёх человек, одним из которых оказался предполагаемый инициатор нападения на членов семей ЛеБарон и Лэнгфорд.

По данным NBC, в ноябре 2019 года в мексиканском штате Сонора неизвестные расстреляли из засады девять граждан США, в том числе шестерых детей. По данным СМИ, погибшие относились к сообществу проживающих на территории Мексики американских мормонов.