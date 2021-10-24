В Мексике задержали предполагаемого убийцу членов мормонской общины
«Можно подтвердить, что среди задержанных есть Франсиско Хавьер А. по прозвищу Эль-Хагуар, приоритетная цель в деле массового убийства семьи ЛеБарон в Соноре», — приводит его слова РИА Новости.
В ходе перестрелки с преступниками в муниципалитете Мадера представители Минобороны задержали четырёх человек, одним из которых оказался предполагаемый инициатор нападения на членов семей ЛеБарон и Лэнгфорд.
По данным NBC, в ноябре 2019 года в мексиканском штате Сонора неизвестные расстреляли из засады девять граждан США, в том числе шестерых детей. По данным СМИ, погибшие относились к сообществу проживающих на территории Мексики американских мормонов.