NBC: в Мексике неизвестные расстреляли девять граждан США

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В мексиканском пограничном штате Сонора неизвестные расстреляли из засады девять граждан США, в том числе шестерых детей. Об этом сообщает NBC.
NBC: в Мексике неизвестные расстреляли девять граждан США
  • Reuters

Как отмечает телеканал со ссылкой на родственника погибших, инцидент произошёл вечером в понедельник, 4 ноября.

В августе президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор сообщил, что при стрельбе в американском Эль-Пасо погибли шесть мексиканцев.

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