NBC: в Мексике неизвестные расстреляли девять граждан США

В мексиканском пограничном штате Сонора неизвестные расстреляли из засады девять граждан США, в том числе шестерых детей. Об этом сообщает NBC.

Reuters

Как отмечает телеканал со ссылкой на родственника погибших, инцидент произошёл вечером в понедельник, 4 ноября. BREAKING: 9 US citizens, including 6 children, shot and killed in an ambush in the Mexican border state of Sonora late Monday, a family member tells @NBCNews — NBC News (@NBCNews) November 5, 2019 В августе президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор сообщил, что при стрельбе в американском Эль-Пасо погибли шесть мексиканцев.