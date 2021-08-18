Al Jazeera: число жертв столкновений из-за флага в Джелалабаде возросло до трёх

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В афганском Джелалабаде в ходе протестов из-за снятия талибами* национального флага, по последним данным, погибли три человека.
Al Jazeera: число жертв столкновений из-за флага в Джелалабаде возросло до трёх
  • Reuters

Об этом информирует Al Jazeera.

Несколько десятков человек пострадали.

Ранее сообщалось о двух погибших.

Комитет Европарламента по иностранным делам и делегация ЕП по отношениям с Афганистаном 19 августа проведут экстренные слушания, на мероприятие приглашён и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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