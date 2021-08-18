Al Jazeera: число жертв столкновений из-за флага в Джелалабаде возросло до трёх

В афганском Джелалабаде в ходе протестов из-за снятия талибами* национального флага, по последним данным, погибли три человека.

Reuters

Об этом информирует Al Jazeera. Несколько десятков человек пострадали. Ранее сообщалось о двух погибших. Комитет Европарламента по иностранным делам и делегация ЕП по отношениям с Афганистаном 19 августа проведут экстренные слушания, на мероприятие приглашён и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. * «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.