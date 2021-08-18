Европарламент проведёт экстренные слушания по ситуации в Афганистане 19 августа
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- AFP
Об этом сообщила пресс-служба Европейского парламента.
«После разворачивающихся в Афганистане событий комитет по иностранным делам и делегация ЕП по отношениям с Афганистаном проведут экстренное совместное заседание 19 августа, на которое приглашён верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель», — говорится в заявлении.
Ранее Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз должен вести переговоры с «Талибаном»* для предотвращения возможного гуманитарного и миграционного кризиса в Афганистане.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.