Европарламент проведёт экстренные слушания по ситуации в Афганистане 19 августа

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Комитет Европарламента по иностранным делам и делегация ЕП по отношениям с Афганистаном 19 августа проведут экстренные слушания, на мероприятие приглашён и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Европарламент проведёт экстренные слушания по ситуации в Афганистане 19 августа
  • © PATRICK HERTZOG
  • AFP

Об этом сообщила пресс-служба Европейского парламента.

«После разворачивающихся в Афганистане событий комитет по иностранным делам и делегация ЕП по отношениям с Афганистаном проведут экстренное совместное заседание 19 августа, на которое приглашён верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель», — говорится в заявлении.

Ранее Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз должен вести переговоры с «Талибаном»* для предотвращения возможного гуманитарного и миграционного кризиса в Афганистане.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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