Новороссийские десантники штурмом взяли опорник ВСУ в Запорожской области
Новороссийские десантники штурмом взяли крупный опорный пункт украинских войск к северо-западу от Вербового в Запорожской области.
Об этом сообщает Минобороны России.
Отмечается, что в ходе штурма российским военнослужащим удалось захватить в плен нескольких вражеских солдат.
Ранее группировка «Восток» нанесла поражение ВСУ у села Старомайорское ДНР.
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