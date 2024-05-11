Новороссийские десантники штурмом взяли опорник ВСУ в Запорожской области

Новороссийские десантники штурмом взяли крупный опорный пункт украинских войск к северо-западу от Вербового в Запорожской области.

Об этом сообщает Минобороны России. Отмечается, что в ходе штурма российским военнослужащим удалось захватить в плен нескольких вражеских солдат. Ранее группировка «Восток» нанесла поражение ВСУ у села Старомайорское ДНР.