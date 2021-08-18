Al Jazeera: в ходе столкновений из-за флага в Джелалабаде погибли два человека

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В ходе столкновений из-за национального флага в афганском Джелалабаде погибли два человека, 12 пострадали.
Al Jazeera: в ходе столкновений из-за флага в Джелалабаде погибли два человека
  • РИА Новости

Об этом сообщает Al Jazeera.

По словам корреспондента, жители города подняли флаг на главной площади Джелалабада  и произошли столкновения с талибами*. Как отмечается, поступили сообщения о стрельбе, о раненых и об убитых.

Ранее появилась информация, что силы вице-президента Афганистана Амруллы Салеха ведут бои с талибами в провинции Парван к северу от Кабула.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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