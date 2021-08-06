В США задержали двух граждан Мьянмы за «подготовку нападения» на дипломата
- Reuters
Речь идёт о гражданах по имени Фо Хайн Тут и Ё Хейн Зо.
Они арестованы за «сговор с целью серьёзно ранить или убить посла Мьянмы при ООН в ходе запланированного нападения, которое должно было произойти на американской земле», заявила прокурор Южного округа штата Нью-Йорк Одри Штраус.
В мае США ввели ряд санкционных мер, направленных против Государственного административного совета Мьянмы и ряда высокопоставленных чиновников. До этого, в марте, торговое представительство США приостановило все контакты со страной в рамках соглашения о торговле и инвестициях, которое было заключено между странами в 2013 году.