В США задержали двух граждан Мьянмы за «подготовку нападения» на дипломата

В США заявили о задержании двух граждан Мьянмы, которые «сговорились серьёзно ранить или убить посла Мьянмы при ООН». Об этом сообщила прокуратура Южного округа Нью-Йорка.

Речь идёт о гражданах по имени Фо Хайн Тут и Ё Хейн Зо.

Они арестованы за «сговор с целью серьёзно ранить или убить посла Мьянмы при ООН в ходе запланированного нападения, которое должно было произойти на американской земле», заявила прокурор Южного округа штата Нью-Йорк Одри Штраус.

В мае США ввели ряд санкционных мер, направленных против Государственного административного совета Мьянмы и ряда высокопоставленных чиновников. До этого, в марте, торговое представительство США приостановило все контакты со страной в рамках соглашения о торговле и инвестициях, которое было заключено между странами в 2013 году.