США расширили список санкций против Мьянмы

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Соединённые Штаты ввели санкции против Государственного административного совета Мьянмы и ряда высокопоставленных чиновников страны. Соответствующая информация опубликована на сайте американского Министерства финансов.
США расширили список санкций против Мьянмы
  • Reuters

«Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США определило 16 лиц и одну организацию, связанных с военным режимом Бирмы», — говорится в сообщении.

Как отмечается, в санкционный список, помимо Государственного административного совета, вошли министр международного взаимодействия, министр по пограничным вопросам, министры торговли, здравоохранения, финансов, спорта, окружающей среды, председатель Избирательной комиссии и другие члены Государственного административного совета.

Ранее американский Госдепартамент предписал «необязательным» дипломатам и другим госслужащим США покинуть Мьянму вместе с семьями.

29 марта торговое представительство США приостановило все контакты с Мьянмой в рамках соглашения о торговле и инвестициях, которое было заключено между странами в 2013 году.

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