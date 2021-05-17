США расширили список санкций против Мьянмы

Соединённые Штаты ввели санкции против Государственного административного совета Мьянмы и ряда высокопоставленных чиновников страны. Соответствующая информация опубликована на сайте американского Министерства финансов.

«Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США определило 16 лиц и одну организацию, связанных с военным режимом Бирмы», — говорится в сообщении.

Как отмечается, в санкционный список, помимо Государственного административного совета, вошли министр международного взаимодействия, министр по пограничным вопросам, министры торговли, здравоохранения, финансов, спорта, окружающей среды, председатель Избирательной комиссии и другие члены Государственного административного совета.

Ранее американский Госдепартамент предписал «необязательным» дипломатам и другим госслужащим США покинуть Мьянму вместе с семьями.

29 марта торговое представительство США приостановило все контакты с Мьянмой в рамках соглашения о торговле и инвестициях, которое было заключено между странами в 2013 году.