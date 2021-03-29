США приостановили торговое соглашение с Мьянмой

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Торговое представительство США приостанавливает все контакты с Мьянмой в рамках соглашения о торговле и инвестициях, которое было заключено между странами в 2013 году. Как сообщили в американском торговом ведомстве, приостановка останется в силе «до возвращения демократически избранного правительства» Мьянмы.
США приостановили торговое соглашение с Мьянмой
  • Reuters

«Соединённые Штаты поддерживают народ Мьянмы в его усилиях по восстановлению демократически избранного правительства, которое стало основой экономического роста и реформ Мьянмы», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен осудил действия военных в Мьянме, которые, по его словам, привели к кровопролитию в стране.

22 марта Евросоюз ввёл санкции против десяти представителей высшего военного командования и главы избиркома Мьянмы.

1 февраля военные в Мьянме объявили чрезвычайное положение сроком на год после задержания президента страны Вин Мьина и лидера правящей партии «Национальная лига за демократию» Аун Сан Су Чжи.

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