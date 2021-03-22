ЕС ввёл санкции против военных и главы избиркома Мьянмы
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«Десять из 11 фигурантов являются представителями высшего военного командования Мьянмы, включая главнокомандующего Мин Аунг Хлаинга и заместителя главнокомандующего Со Вина. Ещё один фигурант — это новый глава избирательной комиссии», — говорится в заявлении.
Санкции будут включать запрет на поездки в ЕС и замораживание активов.
1 февраля военные в Мьянме объявили чрезвычайное положение сроком на год после задержания президента страны Вин Мьина и лидера правящей партии «Национальная лига за демократию» Аун Сан Су Чжи.
США и Великобритания ввели санкции против Мьянмы.