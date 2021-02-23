США ввели санкции против двух военных Мьянмы

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В связи с событиями в Мьянме США внесли в санкционные списки двух человек, связанных с военным руководством в стране. Об этом сообщается на сайте американского Министерства финансов.
США ввели санкции против двух военных Мьянмы
  • Reuters

«Сегодня Офис по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США ввёл санкции против двух лиц, связанных с военным аппаратом, ответственным за переворот в Мьянме», — говорится в сообщении.

В числе попавших под санкции генерал-лейтенант Моэ Мьинт Тун и генерал Маунг Маунг Кьяв.

Ведомство также отмечает, что продолжит оказывать давление на военных Мьянмы в целях восстановления порядка в стране и освобождения задержанных.

Ранее Правительство Великобритании ввело санкции в отношении руководителей министерств обороны и внутренних дел Мьянмы Мья Тхун У и Соу Тхута на фоне военного переворота в стране.

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