США ввели санкции против двух военных Мьянмы
- Reuters
«Сегодня Офис по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США ввёл санкции против двух лиц, связанных с военным аппаратом, ответственным за переворот в Мьянме», — говорится в сообщении.
В числе попавших под санкции генерал-лейтенант Моэ Мьинт Тун и генерал Маунг Маунг Кьяв.
Ведомство также отмечает, что продолжит оказывать давление на военных Мьянмы в целях восстановления порядка в стране и освобождения задержанных.
Ранее Правительство Великобритании ввело санкции в отношении руководителей министерств обороны и внутренних дел Мьянмы Мья Тхун У и Соу Тхута на фоне военного переворота в стране.