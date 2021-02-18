Британия ввела санкции в отношении глав Минобороны и МВД Мьянмы
- Reuters
Как сообщает ТАСС, ограничения, подразумевающие запрет на посещение Великобритании и заморозку банковских счетов, были введены «в связи с ролью, которую эти три члена военного режима в Мьянме сыграли в серьёзных нарушениях прав человека во время переворота».
Отмечается, что позже о санкциях против участников переворота объявят власти Канады.
Ранее США ввели санкции против восьми физических и трёх юридических лиц в связи с ситуацией в Мьянме, где были задержаны руководители государства.