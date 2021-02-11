США ввели санкции против Мьянмы

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США ввели санкции против восьми физических и трёх юридических лиц в связи с ситуацией в Мьянме, где были задержаны руководители государства.
США ввели санкции против Мьянмы
  • © Chip Somodevilla
  • Gettyimages.ru

Список попавших в санкционный список опубликован на сайте американского Министерства финансов.

Как уточняет РИА Новости, в списке значатся представители военного руководства страны, в том числе возглавивший страну Миинт Све и назначенный на пост министра обороны Мя Тун Оо.

Среди компаний, против которых введены меры, Cancri Gems & Jewellery Co., Ltd., Myanmar Imperial Jade Co., Ltd и Myanmar Ruby Enterprise.

1 февраля военные в Мьянме объявили чрезвычайное положение сроком на год после задержания руководителей государства.

Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон решил ввести адресные санкции в отношении участников военного переворота в Мьянме. Он также подписал указ о блокировании собственности Мьянмы на американской территории.

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