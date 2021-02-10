США введут санкции из-за военного переворота в Мьянме

Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон принял решение ввести адресные санкции в отношении участников военного переворота в Мьянме.

«Cегодня я одобрил новый исполнительный указ, позволяющий нам немедленно вводить санкции в отношении военачальников, которые осуществляли переворот, а также их деловых интересов и членов семей», — цитирует его ТАСС.

По словам американского президента, «первый круг» лиц, в отношении которых будут введены ограничения, власти США определят уже на текущей неделе.

Вместе с этим Байден добавил, что американское правительство делает всё, чтобы не допустить получения местными военными доступа к $1 млрд из средств правительства Мьянмы, которые находятся в США.

Ранее военные в Мьянме объявили чрезвычайное положение сроком на год после задержания руководителей государства.