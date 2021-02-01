В Мьянме военные ввели чрезвычайное положение

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Военные в Мьянме объявили чрезвычайное положение в стране сроком на год после задержания руководителей государства.

Об этом сообщает Xinhua со ссылкой на заявление, которое транслировалось по армейскому телеканалу Мьянмы.

Ранее СМИ сообщили, что в Мьянме задержаны президент страны Вин Мьин и лидер правящей партии «Национальная лига за демократию» Аун Сан Су Чжи, которая также занимает пост государственного советника.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США обеспокоены ситуаций в Мьянме и грозят последствиями для тех, кто арестовал политических лидеров страны.

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