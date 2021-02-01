В Белом доме прокомментировали ситуацию в Мьянме

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США обеспокоены ситуаций в Мьянме и грозят последствиями для тех, кто арестовал политических лидеров страны.

«США обеспокоены сообщениями о том, что бирманские военные предприняли шаги, чтобы подорвать демократическую передачу власти, в том числе и сообщениями об аресте госсоветника Аун Сан Су Чжи и других гражданских официальных лиц в Бирме», — приводит РИА Новости её слова.

По словам Псаки, президента США Джо Байдена проинформировали о ситуации.

Ранее СМИ сообщили, что в Мьянме задержаны президент страны Вин Мьин и лидер правящей партии «Национальная лига за демократию» Аун Сан Су Чжи, которая также занимает пост государственного советника.