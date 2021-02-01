AFP: В Мьянме задержали президента и госсоветника

В Мьянме задержаны президент страны Вин Мьин и лидер правящей партии «Национальная лига за демократию» Аун Сан Су Чжи, которая также занимает пост государственного советника, сообщает AFP.

Пресс-секретарь партии Мио Ньюнт заявил, что «военные находятся в процессе организации государственного переворота».

Ньюнт добавил, что другие высокопоставленные представители партии тоже были задержаны.

Как сообщает ТАСС, перебои с интернет-связью наблюдаются во всей в Мьянме.

Отмечается, что в столице — городе Нейпьидо отсутствует телефонная и интернет-связь. Также поступают сообщения о появлении военных на улицах столицы и крупнейшего города страны — Янгона.