AFP: В Мьянме задержали президента и госсоветника
Пресс-секретарь партии Мио Ньюнт заявил, что «военные находятся в процессе организации государственного переворота».
Ньюнт добавил, что другие высокопоставленные представители партии тоже были задержаны.
Как сообщает ТАСС, перебои с интернет-связью наблюдаются во всей в Мьянме.
Отмечается, что в столице — городе Нейпьидо отсутствует телефонная и интернет-связь. Также поступают сообщения о появлении военных на улицах столицы и крупнейшего города страны — Янгона.