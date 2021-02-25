Великобритания ввела дополнительные санкции против военных Мьянмы

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Правительство Великобритании ввело новые санкции против военной верхушки Мьянмы, заявил глава британского МИД Доминик Рааб.
Великобритания ввела дополнительные санкции против военных Мьянмы
  • Reuters

«Сегодняшний пакет мер посылает чёткий сигнал военному режиму в Мьянме, что ответственные за нарушения прав человека будут привлечены к ответу и власти должны передать контроль правительству, избранному народом Мьянмы», — приводятся слова Рааба на сайте правительства.

Отмечается, что в отношении шести военных, в дополнение к списку из 19, введены визовые и финансовые санкции.

Также Министерство международной торговли будет пресекать торговлю британских компаний с компаниями, которые принадлежат военным в Мьянме.

23 февраля стало известно, что в связи с событиями в Мьянме США внесли в санкционные списки двух человек, связанных с военным руководством в стране.

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