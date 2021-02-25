Facebook запретил военным Мьянмы использовать свои сервисы

Компания Facebook запретила военным Мьянмы и подконтрольным им структурам использовать свою одноимённую соцсеть и Instagram.

Об этом говорится в заявлении компании.

«Сегодня мы запрещаем... Вооружённым силам Мьянмы и государственным структурам и СМИ, которые подконтрольны военным, использовать Facebook и Instagram, равно как и рекламу от связанных с военными коммерческих организаций», — отмечается в сообщении.

1 февраля военные в Мьянме объявили чрезвычайное положение сроком на год после задержания руководителей государства.

Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон решил ввести адресные санкции в отношении участников военного переворота в Мьянме. Он также подписал указ о блокировании собственности Мьянмы на американской территории.