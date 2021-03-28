Госдеп США осудил действия военных Мьянмы

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Госсекретарь США Энтони Блинкен осудил действия военных в Мьянме, которые, по его словам, привели к кровопролитию в стране.

«Мы шокированы кровопролитием, которое совершили силы безопасности Мьянмы», — написал Блинкен в своём Twitter.

По его словам, данные действия показывают, что военное правительство будет жертвовать жизнями людей в интересах немногих.

«Храбрый народ Мьянмы отвергает правление военных, основанное на терроре», — добавил он.

Ранее Евросоюз ввёл санкции против десяти представителей высшего военного командования и главы избиркома Мьянмы.

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