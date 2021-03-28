Госдеп США осудил действия военных Мьянмы
«Мы шокированы кровопролитием, которое совершили силы безопасности Мьянмы», — написал Блинкен в своём Twitter.
We are horrified by the bloodshed perpetrated by Burmese security forces, showing that the junta will sacrifice the lives of the people to serve the few. I send my deepest condolences to the victims’ families. The courageous people of Burma reject the military’s reign of terror.— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) March 27, 2021
По его словам, данные действия показывают, что военное правительство будет жертвовать жизнями людей в интересах немногих.
«Храбрый народ Мьянмы отвергает правление военных, основанное на терроре», — добавил он.
Ранее Евросоюз ввёл санкции против десяти представителей высшего военного командования и главы избиркома Мьянмы.