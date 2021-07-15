С начала года в Афганистане убили 35 работников гуманитарных организаций

Короткая ссылка
С начала года в Афганистане погибли 35 сотрудников гуманитарных организаций, сообщил спецкоординатор ООН по гуманитарным вопросам в республике Рамиз Алакбаров.
С начала года в Афганистане убили 35 работников гуманитарных организаций
  • Reuters

«Число инцидентов, в которых пострадали гуманитарные работники, с начала года увеличилось на 30%. 35 человек были убиты, пострадали ещё 63 человека», — сказал он. Его слова приводит ТАСС.

По словам Алакбарова, с захватом талибами погранпунктов жители Афганистана пользуются обходными тропами, однако в будущем блокирование пограничных переходов может представлять угрозу для доставки гуманитарной помощи.

«Особую важность в нашей работе имеет аэропорт Кабула», — подчеркнул он.

Ранее в ООН заявили, что Афганистану грозит гуманитарная катастрофа на фоне затянувшегося конфликта в стране, а также пандемии, внутренней миграции и засухи.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить