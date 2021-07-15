С начала года в Афганистане убили 35 работников гуманитарных организаций

С начала года в Афганистане погибли 35 сотрудников гуманитарных организаций, сообщил спецкоординатор ООН по гуманитарным вопросам в республике Рамиз Алакбаров.

«Число инцидентов, в которых пострадали гуманитарные работники, с начала года увеличилось на 30%. 35 человек были убиты, пострадали ещё 63 человека», — сказал он. Его слова приводит ТАСС.

По словам Алакбарова, с захватом талибами погранпунктов жители Афганистана пользуются обходными тропами, однако в будущем блокирование пограничных переходов может представлять угрозу для доставки гуманитарной помощи.

«Особую важность в нашей работе имеет аэропорт Кабула», — подчеркнул он.

Ранее в ООН заявили, что Афганистану грозит гуманитарная катастрофа на фоне затянувшегося конфликта в стране, а также пандемии, внутренней миграции и засухи.