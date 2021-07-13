В ООН предупредили о рисках гуманитарной катастрофы в Афганистане

Афганистану грозит гуманитарная катастрофа на фоне затянувшегося конфликта в стране, а также пандемии, внутренней миграции и засухи, рассказал официальный представитель управления верховного комиссара ООН по делам беженцев Бабар Баллох.

«С января 2021 года 270 тыс. афганцев стали новыми переселенцами внутри страны, в основном из-за отсутствия безопасности и из-за насилия, в результате чего общее число вынужденных переселенцев превысило 3,5 млн человек. Семьи, вынужденные покинуть свои дома в последние недели, в качестве основной причины своего бегства называют ухудшение ситуации в сфере безопасности», — цитирует его РИА Новости.

Баллох добавил, что у ООН есть данные о вымогательствах со стороны неправительственных вооружённых групп, а также о наличии самодельных бомб на основных дорогах.

«Афганский народ был доведён до предела затянувшимся конфликтом, высоким уровнем переселений, пандемией COVID-19, повторяющимися стихийными бедствиями, включая засуху, и углубляющейся бедностью. Неспособность достичь мирного соглашения в Афганистане и остановить нынешнее насилие приведёт к дальнейшему перемещению населения внутри страны, а также в соседние страны и далее», — сказал он.

Как ранее заявили в МИД Афганистана, эскалация в республике может привести к увеличению числа беженцев и принудительной и незаконной миграции.

Вместе с тем в МВД Пакистана отметили, что не планируют открывать границы для беженцев из Афганистана в случае их притока на фоне вывода сил США и НАТО с афганской территории и обострения там ситуации с талибами.