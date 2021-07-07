В Афганистане предупредили о риске роста числа беженцев на фоне эскалации

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Эскалация в Афганистане может привести к увеличению числа беженцев и принудительной и незаконной миграции, заявил официальный представитель МИД республики Джеран Хивад. Он призвал страны региона и международные организации не затягивать с совместными действиями по разрешению ситуации.
В Афганистане предупредили о риске роста числа беженцев на фоне эскалации
  • Reuters

По словам дипломата, атаки «Талибана»* на мирных жителей и силы безопасности страны «совершаются в сговоре с региональными и международными террористическими группами и сетями».

«В случае затягивания совместных действий региональными странами и международными организациями на фоне таких угроз террористические группировки усилят своё присутствие в регионе. Кроме того, расширение террористической деятельности... ведёт к увеличению числа беженцев, а также принудительной и незаконной миграции, что приведёт к гуманитарной катастрофе», — цитирует его РИА Новости.

Хивад добавил, что террористический фактор способен дестабилизировать регион и нарушить общие интересы «Афганистана, его соседей и международных партнёров».

«Наиболее подходящим способом стабилизации ситуации в регионе является совместная борьба с терроризмом и установление долгосрочного мира в Афганистане», — сказал он.

6 июля в МВД Пакистана заявили, что не планируют открывать границы для беженцев из Афганистана в случае их притока на фоне вывода сил США и НАТО с афганской территории и обострения там ситуации с талибами.

Вместо этого Исламабад может прибегнуть к «иранской модели» содержания беженцев, которая предусматривает создание поселений вдоль границы и не позволяет беженцам селиться в городах принимающей страны.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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