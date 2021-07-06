Пакистан не намерен открывать границы для беженцев из Афганистана
- Reuters
Об этом в беседе с газетой Dawn сообщил глава МВД Пакистана Шейх Рашид Ахмад.
«Мы решили не открывать границы для беженцев, гуманитарные организации смогут помочь нуждающимся по ту сторону», — сказал министр.
Если же ситуация ухудшится, Исламабад создаст поселения вдоль границы с жёстким контролем и наблюдением, что не позволит беженцам проникнуть на основную территорию страны, отметил он.
«Правительство даже может прибегнуть к иранской модели содержания беженцев в лагерях, что позволит контролировать их», — добавил Ахмад.
На афгано-пакистанской границе действуют два ключевых пограничных пункта: Чаман в Белуджистане и Торкхам в Хайбер-Пахтунхве. Также есть несколько небольших торговых пунктов, пишет газета. Большая часть границы с Афганистаном закрыта для пресечения незаконного проникновения в страну.
Посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов ранее отметил, что с тех пор как США и НАТО начали выводить из региона свой контингент, карта республики серьёзно перекроилась.
По данным таджикских пограничников на 5 июля, свыше 1 тыс. афганских военных отступили в Таджикистан после боёв против талибов. Также агентство AFP сообщало, что талибы захватили Шерхан — пограничный посёлок и речной порт в Афганистане на границе с Таджикистаном.
«Талибан»* уверен, что афганскому правительству не удастся вернуть под контроль взятые боевиками северные районы республики.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.