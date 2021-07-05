Талибы уверены, что Кабул не вернёт под контроль северные районы Афганистана

«Талибан»* уверен, что афганскому правительству не удастся вернуть под контроль взятые боевиками северные районы Афганистана, заявил представитель движения Забиулла Муджахед.

«Они не могут взять под свой контроль эти области. У нас есть регулярные силы по всем направлениям территорий, которые находятся в нашем распоряжении. Сначала они не могли сопротивляться, а теперь уже ничего не могут. Лучше идти по пути диалога, а оставшиеся проблемы решать на переговорах», — сказал он РИА Новости.

Как отмечал советник президента Афганистана по национальной безопасности Хамдулла Мохиб , правительственные войска Афганистана планируют контрнаступление в северных районах.

По мнению главы Высшего совета по национальному примирению Афганистана Абдуллы Абдуллы, что даже если талибы попробуют захватить власть в республике военным путём после вывода сил США, это станет их «большим просчётом».

Ранее президент России Владимир Путин по телефону обсудил с таджикским коллегой Эмомали Рахмоном ситуацию на границе Таджикистана и Афганистана, где наблюдается активность «Талибана».

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.