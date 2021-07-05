Путин обсудил с Рахмоном ситуацию на таджикско-афганской границе

Президент России Владимир Путин по телефону обсудил с таджикским коллегой Эмомали Рахмоном ситуацию на границе Таджикистана и Афганистана, где наблюдается активность «Талибана»*.

«Подробно обсуждена непростая ситуация на таджикско-афганской границе, обусловленная эскалацией вооружённого противоборства на территории Афганистана, в том числе в приграничной зоне», — говорится в сообщении Кремля.

Путин подтвердил готовность оказать Таджикистану необходимую поддержку как в двустороннем плане, так и в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Как ранее заявили в Кремле, Москва не обсуждает с Кабулом вопрос ввода контингента в Афганистан на фоне ухудшения ситуации в республике.

При этом помощь в обеспечении безопасности границы Таджикистана с Афганистаном со стороны России и ОДКБ будет оказана в плановом режиме.

Как сообщил РИА Новости источник в руководстве Госкомитета нацбезопасности Таджикистана, боевики движения «Талибан» взяли под свой контроль «более 70% линии более чем 1430-километровой границы с Таджикистаном».

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.