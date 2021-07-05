Россия и ОДКБ помогут Таджикистану обеспечить безопасность на границе
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Об этом он сказал в комментарии ТАСС.
«Она оказывается на плановой основе и будет продолжаться в таком же режиме», — пояснил Кабулов.
Ранее стало известно об отступлении свыше 1 тыс. афганских военных в Таджикистан после вооружённых боестолкновений с террористами «Талибана»*.
В воскресенье, 4 июля, телеканал TOLOnews со ссылкой на источники сообщал о захвате талибами девяти районов в Афганистане.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.