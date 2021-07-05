Россия и ОДКБ помогут Таджикистану обеспечить безопасность на границе

Помощь в обеспечении безопасности границы Таджикистана с Афганистаном со стороны России и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) будет оказана в плановом режиме, заявил спецпредставитель президента России по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

Об этом он сказал в комментарии ТАСС.

«Она оказывается на плановой основе и будет продолжаться в таком же режиме», — пояснил Кабулов.

Ранее стало известно об отступлении свыше 1 тыс. афганских военных в Таджикистан после вооружённых боестолкновений с террористами «Талибана»*.

В воскресенье, 4 июля, телеканал TOLOnews со ссылкой на источники сообщал о захвате талибами девяти районов в Афганистане.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

