Рябков прокомментировал ситуацию с Уиланом

Замглавы МИД России Сергей Рябков прокомментировал ситуацию с осуждённым за шпионаж американцем Полом Уиланом.

«Мы постоянно напоминаем им о задействовании механизма конвенции Совета Европы 1983 года о передаче осуждённых лиц», — цитирует РИА Новости Рябкова.

Он пояснил, что «это не обмен, знаете, на чекпойнт «Чарли» — кого-то там на кого-то обменяли».

По его словам, «в ситуации конкретно с Полом Уиланом оснований для постановки его в этот контекст совершенно нет, потому что он осуждён по статье, которая трактует его деяния как очень серьёзное преступление».

15 июня 2020 года суд признал Уилана виновным в шпионаже против России и приговорил его к 16 годам колонии строгого режима.

В декабре 2018 года ФСБ заявила о задержании Уилана при проведении шпионской акции в Москве.