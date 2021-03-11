В Германии за сутки выявили более 14 тысяч случаев коронавируса
В Германии за сутки выявили 14 356 новых заболевших коронавирусной инфекцией. Всего за время пандемии в стране зафиксировали 2 532 947 случаев COVID-19.
- © REUTERS/Matthias Rietschel
Такие данные приводит Институт Роберта Коха.
За сутки в ФРГ скончался 321 пациент с коронавирусом, за всё время пандемии — 72 810.
Врач-иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с пандемией.
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