В Германии за сутки выявили более 14 тысяч случаев коронавируса

В Германии за сутки выявили 14 356 новых заболевших коронавирусной инфекцией. Всего за время пандемии в стране зафиксировали 2 532 947 случаев COVID-19.

Такие данные приводит Институт Роберта Коха.

За сутки в ФРГ скончался 321 пациент с коронавирусом, за всё время пандемии — 72 810.

Врач-иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с пандемией.