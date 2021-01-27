В МИД России прокомментировали ситуацию с СВПД

В российском Министерстве иностранных дел прокомментировали ситуацию с Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД).

Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

Как отметили в МИД, «время доказало, что реальной альтернативы «ядерной сделке» не существует, все рецепты, необходимые для успешной реализации СВПД, заложены в нём самом».

«При этом, разумеется, за два с половиной года с того момента, как США вышли из сделки и принялись создавать препятствия её реализации другими странами, накопилось немало проблем, без решения которых невозможно эффективно обеспечить тщательно выверенный баланс интересов, на котором изначально строился СВПД», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что со стороны новой администрации США «идут сигналы о намерении отказаться от курса на подрыв всеобъемлющих договорённостей и вернуться к выполнению своих обязательств по резолюции СБ ООН 2231, как это и предписано статьёй 25 Устава ООН».

«Если эти заявления будут подкреплены конкретными делами, то это можно только приветствовать. Исходим из того, что возвращение США к выполнению своих обязательств по СВПД не должно становиться предметом торга или поводом для пересмотра сделки, равно как и навязывания Ирану или остальным участникам договорённостей дополнительных условий», — заявили в министерстве.

В МИД подчеркнули, что «тут не нужно ничего усложнять или изобретать заново, надо строго руководствоваться буквой СВПД».

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров по итогам переговоров с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом заявил, что Россия будет и в дальнейшем предпринимать усилия по возвращению США и Ирана к выполнению СВПД.

Также верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз поддерживает усилия по возвращению США к работе в рамках СВПД по урегулированию вокруг Ирана.