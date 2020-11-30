В Германии создадут национальный резерв лекарств

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Глава немецкого Минздрава Йенс Шпан заявил, что власти Германии приняли решение создать национальный резерв лекарств и защитного оборудования на фоне пандемии.
В Германии создадут национальный резерв лекарств
  • Reuters

«Немецкая система здравоохранения должна быть ещё более устойчивой в отношении подобных кризисов, поэтому правительством сегодня принято решение о создании национального резерва в сфере здравоохранения», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, данный резерв будет состоять в основном из защитных костюмов и масок, аппаратов ИВЛ и медикаментов.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель в ходе выступления в бундестаге прокомментировала ограничения по коронавирусной инфекции COVID-19 в ФРГ.

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