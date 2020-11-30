В Германии создадут национальный резерв лекарств
- Reuters
«Немецкая система здравоохранения должна быть ещё более устойчивой в отношении подобных кризисов, поэтому правительством сегодня принято решение о создании национального резерва в сфере здравоохранения», — цитирует его РИА Новости.
По его словам, данный резерв будет состоять в основном из защитных костюмов и масок, аппаратов ИВЛ и медикаментов.
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель в ходе выступления в бундестаге прокомментировала ограничения по коронавирусной инфекции COVID-19 в ФРГ.