В Германии создадут национальный резерв лекарств

Глава немецкого Минздрава Йенс Шпан заявил, что власти Германии приняли решение создать национальный резерв лекарств и защитного оборудования на фоне пандемии.

«Немецкая система здравоохранения должна быть ещё более устойчивой в отношении подобных кризисов, поэтому правительством сегодня принято решение о создании национального резерва в сфере здравоохранения», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, данный резерв будет состоять в основном из защитных костюмов и масок, аппаратов ИВЛ и медикаментов.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель в ходе выступления в бундестаге прокомментировала ограничения по коронавирусной инфекции COVID-19 в ФРГ.