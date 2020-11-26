Меркель высказалась об ограничениях по коронавирусу в ФРГ

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Канцлер Германии Ангела Меркель в ходе выступления в бундестаге прокомментировала ограничения по коронавирусной инфекции COVID-19 в ФРГ.
Меркель высказалась об ограничениях по коронавирусу в ФРГ
  • Reuters

«В связи с высоким уровнем распространения инфекции мы исходим из того, что принятые до Рождества ограничения... должны действовать и дальше на большей части территории Германии. Если число инфицированных резко сократится в следующие недели, мы проверим это ещё раз перед Рождеством и, возможно, сделаем другие выводы», — цитирует РИА Новости Меркель.

При этом она отметила, что «люди имеют право на надежду».

«К сожалению, мы не можем обещать ослабления (мер. — RT) в новогодние праздники», — добавила канцлер.

Ранее сообщалось, что в Германии за сутки выявили 22 268 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Общее число выявленных в стране случаев достигло 983 588.

Вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с НСН отмечал, что чем строже россияне будут соблюдать противоэпидемические меры, тем быстрее ситуация с коронавирусом начнёт меняться к лучшему.

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