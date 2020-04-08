Медведев не исключил намерений США сорвать продление СНВ-III

Американские партнёры создают препятствия для продления Договора сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, считает заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Складывается впечатление, что Вашингтон стремится «заболтать» и сорвать продление документа, который чрезвычайно важен для поддержания стратегической стабильности в мире», — написал он в колонке для ТАСС.

Как уточнил Медведев, позиция Госдепартамента о присоединении к СНВ-III Китая выглядит «абсолютно нереалистичной», как и идея о распространении договора в нынешнем виде на новейшие российские вооружения.

«Россия со своей стороны полностью выполнила свои обязательства по сокращению СНВ к 5 февраля 2018 года. С этого же времени наша страна неоднократно ставила вопрос о том, чтобы продлить соглашение после 5 февраля 2021 года», — считает он.

В конце февраля в МИД России заявили, что США отказались от встречи юристов для проработки деталей продления СНВ-III.

Как сообщали в китайском Министерстве иностранных дел, КНР не планирует принимать участие в переговорах России и США по контролю над вооружениями.