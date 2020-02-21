Посол России в США назвал приоритет страны в военной сфере

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Наличие оборонного потенциала и модернизированные вооружённые силы являются приоритетами для России в военной сфере. Об этом сообщил посол России в США Анатолий Антонов.

«Совершенствование вооружённых сил остаётся нашим безусловным приоритетом. Они надёжный щит Родины и важная составляющая международной безопасности. Вместе с тем мы не стремимся к гонке вооружений или военному доминированию. Наша цель — наличие оборонного потенциала, достаточного, чтобы удержать любого потенциального противника от агрессии», — приводит ТАСС его слова.

Ранее Антонов заявил о важности улучшения отношений Москвы и Вашингтона для всего мира.

В МИД России указали, что НАТО не реагирует на предложения от российской стороны по деэскалации напряжённости в Европе.

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