Посол России в США назвал приоритет страны в военной сфере

Наличие оборонного потенциала и модернизированные вооружённые силы являются приоритетами для России в военной сфере. Об этом сообщил посол России в США Анатолий Антонов.

«Совершенствование вооружённых сил остаётся нашим безусловным приоритетом. Они надёжный щит Родины и важная составляющая международной безопасности. Вместе с тем мы не стремимся к гонке вооружений или военному доминированию. Наша цель — наличие оборонного потенциала, достаточного, чтобы удержать любого потенциального противника от агрессии», — приводит ТАСС его слова.

Ранее Антонов заявил о важности улучшения отношений Москвы и Вашингтона для всего мира.

В МИД России указали, что НАТО не реагирует на предложения от российской стороны по деэскалации напряжённости в Европе.