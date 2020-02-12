МИД: НАТО не реагирует на предложения России по деэскалации

НАТО не реагирует на предложения от российской стороны по деэскалации напряжённости в Европе, рассказал директор Департамента Общеевропейского сотрудничества МИД России Николай Кобринец.

По его словам, в 2019 году совокупные расходы стран НАТО на военные нужды превысили $1 трлн, что превышает российский оборонный бюджет в 22 раза.

При этом по всем видам тяжёлых вооружений и техники у европейских стран НАТО преимущество над Россией в среднем в два раза, о чём свидетельствуют данные Международного института стратегических исследований.

«И это без учёта потенциалов США. Так кто кому угрожает? Ориентация альянса на «сдерживание России» контрпродуктивна и опасна... Мы со своей стороны готовы к сотрудничеству и результативному разговору с НАТО. Предлагаем меры по деэскалации напряжённости в Европе. Пока никакой реакции на наши предложения нет. Подождём. Мы не только вежливые люди, но и терпеливые», — сказал Кобринец в интервью РИА Новости.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны альянса намерены увеличить военные расходы на $400 млрд к 2024 году.

В Кремле прокомментировали такое решение. Там отметили, что главным образом НАТО занимается «деятельностью сдерживающей и экспансионистской» в отношении России, а такие бюджеты «лишний раз подтверждают это».

При этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков напомнил о заявлениях Владимира Путина, что Москва «не будет ввязываться в гонку вооружений и в гонку расходов, губительную для экономики».