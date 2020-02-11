Антонов отметил важность улучшения отношений России и США

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Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил в ходе выступления в посольстве России на вечере, посвящённом Дню дипломатического работника, о важности улучшения отношений Москвы и Вашингтона для всего мира.
Антонов отметил важность улучшения отношений России и США
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«Мы пройдём свою часть пути навстречу каждому государству, которое хочет строить отношения с Россией на основе взаимного уважения и баланса интересов», — цитирует РИА Новости Антонова.

Он отметил, что «улучшение российско-американского взаимодействия не только отвечает интересам России и США, но и окажет благотворное влияние на весь ход мировых событий».

Посол подчеркнул, что внешняя политика России «направлена на защиту национальных интересов во имя внутреннего развития, на продвижение объединительной повестки дня и укрепление коллективных начал в решении острых глобальных проблем».

Антонов заявил, что Москва «никогда не уклонялась от особой ответственности за обеспечение всеобщего мира и безопасности».

«Мы защищали и будем защищать такие принципы, как суверенитет и равенство государств, невмешательство во внутренние дела, мирное урегулирование споров», — добавил он.

Ранее посол США в России Джон Салливан получил от американского лидера Дональда Трампа поручение улучшить отношения Вашингтона и Москвы.

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