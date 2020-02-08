Посол США рассказал о поручении Трампа улучшить отношения с Россией

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Посол США в России Джон Салливан получил от американского лидера Дональда Трампа поручение улучшить отношения Вашингтона и Москвы.
Посол США рассказал о поручении Трампа улучшить отношения с Россией
  • РИА Новости

«Президент Трамп остановился на моей кандидатуре шесть месяцев назад, и, когда это произошло, он сказал, что хотел бы, чтобы я сделал всё, что в моих силах, чтобы постараться улучшить отношения между Соединёнными Штатами и Россией», — заявил он в интервью РБК.

По словам Салливана, отношения между странами в течение последних шести-семи лет переживают особенно сложный период.

«Поэтому моя задача состоит в том, чтобы сделать всё возможное для их улучшения», — сказал посол.

Ранее Салливан провёл встречи с секретарём Совбеза России Николаем Патрушевым и главой Счётной палаты Алексеем Кудриным.

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