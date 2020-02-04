Патрушев провёл встречу с Салливаном

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Секретарь Совбеза России Николай Патрушев провёл в Москве встречу с послом США Джоном Салливаном. Об этом рассказали в пресс-службе аппарата СБ России.
Патрушев провёл встречу с Салливаном
  • РИА Новости

«Николай Патрушев и Джон Салливан обсудили состояние и перспективы российско-американского взаимодействия в сфере безопасности», — приводит сообщение пресс-служба Совбеза.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров в ходе переговоров с Салливаном обсудил состояние и перспективы развития отношений между Москвой и Вашингтоном.

Также сообщалось, что Салливан надеется на улучшение российско-американских отношений и укрепление сотрудничества между странами.

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