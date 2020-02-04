Патрушев провёл встречу с Салливаном
- РИА Новости
«Николай Патрушев и Джон Салливан обсудили состояние и перспективы российско-американского взаимодействия в сфере безопасности», — приводит сообщение пресс-служба Совбеза.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров в ходе переговоров с Салливаном обсудил состояние и перспективы развития отношений между Москвой и Вашингтоном.
Также сообщалось, что Салливан надеется на улучшение российско-американских отношений и укрепление сотрудничества между странами.